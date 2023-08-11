الكشف على 82 حالة ضمن «100 يوم صحة» في حي العامرية بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول، لـ«الوطن»، إنه في إطار تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة»، نسقت مدير مركز معلومات التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي، مع منطقة العامرية الطبية وإدارة الإعلام والتربية السكانية، لتفعيل المبادرة الرئاسية بجمعية تنمية المجتمع المحلي بزاوية عبدالقادر، للكشف على المواطنين.

الكشف على الأمراض المزمنة

وأوضح «موسى» أنه خلال المبادرة التي استهدفت الكشف عن الأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي، جرى مناظرة 55 حالة، وتفعيل مبادرة صحة المرأة للكشف على الأورام السرطانية، بواقع 25 حالة، وتطعيم كورونا لحالتين، وقد ساهم حي العامرية في المبادرة تيسيرا على المواطنين، إيمانا بدوره الاجتماعي في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل الخدمات لهم في أقرب مكان من سكنهم.

ندوات توعوية

وأضاف أنه جرى إلقاء العديد من الندوات التوعوية عن الصحة الإنجابية والوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وكيفية الاهتمام بصحة الطفل، وأعراض مرض الضغط وكيفية الوقاية منه، من قبل مسئول الإعلام بمنطقة العامرية الطبية، وكذلك شرح جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الطبية المتاحة داخل الوحدات الصحية، من قبل مدير الإعلام والتربية السكانية، الدكتورة شيرين القصاص.

‏