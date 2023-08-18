قائد طيارة دخل الحمام ولم يخرج.. ما مصير الرحلة الأمريكية؟

تسبب حادث وفاة طيار في الحمام في طائرة تابعة لشركة «لاتا» الجوية في طريقها من ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة تشيلي في أزمة كبيرة بعد اضطراب الطائرة وسط ذعر منتشر بين الأفراد.

طائرة تتوقف فجأة وسط ذعر من الجميع

وأشارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إلى أن الطائرة كان على متنها 271 راكبا، وتتجه من ميامي إلى سانتياجو ولكنها اضطرت للهبوط في مطار توكومين الدولي في دولة بنما الواقعة في أمريكا الوسطى، وتوفي الطيار في الحمام بعد أزمة طبية تعرض لها.

تفاصيل الموت في السماء

وسرد الطاقم المرافق للطيار، أن الكابتن إيفان أندور تعرض لأزمة صحية بعد 3 ساعات من الرحلة مما دفع الطاقم لتقديم العلاج له عقب الانهيار الحادث في الحمام، ولكن للأسف اضطرت الطيارة للهبوط سريعا ولكن هذا لم ينقذ حياة الطيار الذي توفي عقب عمله 25 عاما في مجال الطيران مودعا رحلته المهنية بعد 56 سنة، وغادرت الطائرة مجددا متجهة إلى دولة بنما وسط حزن من أصدقاء الطيار الذي اختار له القدر الموت في السماء قبل أن يتم رحلته الأخيرة.

حوادث متكررة

يشار إلى أن حوادث تعطل الطائرات في الهواء متكررة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعطل محرك طائرة في جزيرة أوهاوي ولكن الطائرة استمرت في الطيران لمدة أكثر من 20 دقيقة وهو ما ساعدها على الهبوط بسلامة رغم كل المشكلات التي تتعرضت لها الطائرة.