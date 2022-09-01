مصرع طفل سقط على سيخ حديدي بمنطقة كرداسة.. «كان بيعمل طيارة ورق»

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقارًا على سيخ حديدي في كرداسة، وكشفت التحريات أن الطفل أثناء محاولته الحصول على أعواد بوص لصناعة طائرة ورقية سقط على سيخ عمود مما أسفر عن مصرعه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بمصرع الطفل

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغًا من كهربائي ذكر فيه بوفاة نجله نتيجة سقوطه على سيخ عمود مما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن العقار مكون من «أرضي وسطوح يخرج منه أسياخ حديدية تستخدم في حالة تعلية البناء وأعلاه عشة من الخشب، مسقوفة بالبوص»، وأثناء محاولة الطفل تسلق العشة لنزع بعض أعواد البوص لصنع طائرة ورقية، اختل توازنه وسقط أعلى سيخ حديدي اخترق فخذه.

وتم نقله إلى المستشفى إلًا أنه فارق الحياة تم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

استشاري الطب النفسي: الإهمال يؤدي لنتائج كارثية

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه لابد من توعية الأطفال بخطورة الإهمال والمحافظة عليهم أثناء اللعب ومراقبتهم جيدًا، مشيرًا إلى أن الإهمال يؤدي إلى نتائج كارثية تؤدي إلى الوفاة.