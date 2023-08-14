معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.. اعرف شروط القبول والمصاريف

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض بوابة «الوطن» شروط القبول في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ومصروفات المعهد وكل التفاصيل المتعلقة به، كما يلي.

شروط معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

وأعلن معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، عن شروط القبول به، كما يلي.

- حصول الطالب على الحد الأدنى الذي يتم تحديده عبر موقع التنسيق الإلكتروني في كل عام.

- حصول الطالب على الشهادة الثانوية شعبة علمي رياضيات.

- دفع الطالب للمصروفات المطلوبة دون تأخير.

تخصصات معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

وجاءت تخصصات معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران:

- هندسة الطيران.

- هندسة الإلكترونيات واتصالات الطيران.

- الهندسة المدنية.

- الهندسة المعمارية.

- هندسة القوى والآلات الكهربائية.

- هندسة القوى الميكانيكية.

مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

وعن مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، من المقرر الإعلان عنها بعد تسجيل الطالب الراغب في الالتحاق على سيستم المعهد من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــط.

وجاءت مصروفات العام الماضي وفقا للمستند الآتي: