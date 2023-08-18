مد فترة التقديم الإلكتروني في جامعة المنيا الأهلية.. الموعد والخطوات

أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن مد موعد التقديم الإلكتروني، نظرا للإقبال الشديد من الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة الـ7 للشعبتين العلمية والأدبية.

آخر موعد للتقديم الإلكتروني في جامعة المنيا الأهلية

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل جامعة المنيا الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه نظرا للإقبال المتزايد ولإعطاء فرصة للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية، «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة وإدارة الأعمال»، تقرر مد موعد التقدم الإلكتروني حتى الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 19 أغسطس.

خطوات مراجعة متطلبات التقدم بجامعة المنيا الأهلية

وفي وقت سابق، نشرت جامعة المنيا الأهلية التعليمات الخاصة بمراجعة الطلاب استيفاء متطلبات التقدم للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية وتشمل ما يلي:

- إتمام الطالب لجميع خطوات التقدم والدفع الإلكتروني واستيفاء البيانات المطلوبة من خلال موضع الجامعة الإلكتروني من هنا.

- يمكن للطالب مراجعة طلب التقدم من خلال الدخول على نفس الرابط السابق والضغط على «مراجعة طلب سابق» أعلى صفحة التقدم، وإدخال الرقم القومي الخاص به والضغط على رابط البحث ليظهر له رسالة تفيد أن «هذا الطالب مستوفى لمتطلبات التقدم وفي انتظار نتيجة التنسيق)»، وفي حالة عدم استيفاء الطالب أي من متطلب التقدم تظهر له رسالة تفيد «أن الطالب لم يستوف متطلبات التسجيل».

- يمكن للطالب مراجعة حالة التقدم له، والتأكد من الرد باستيفاء متطلبات التقدم والتأكد من الدفع الإلكتروني كما هو موضح عاليه، وذلك في مدة لا تتجاوز 8 ساعات من وقت الدفع الإلكتروني.