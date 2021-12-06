تطبيقات الدفع الالكتروني تتفوق على عمليات السحب من الـATM بالأسواق الناشئة

تجاوزت المدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول، عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، أو ماكينات الـ ATM، في الهند لأول مرة، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني والمالي، ستاندرد آند بورز.

17.3% نموا سنويا لعمليات الدفع الإلكتروني بأمريكا اللاتينية للأعوام الـ3 المقبلة

وتتوقع دول أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.3% في معاملات الدفع الرقمية حتى عام 2024، بحسب توقعات أشهر الشركات الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، ستاتيسيا.

زيادة كبيرة للتكنولوجيا المالية بالأسواق الناشئة.. ومعدل نمو 5.8% في 2024 للفلبين

وتوقع التقرير ارتفاع عدد حاملي بطاقات الخصم والائتمان بنسبة 5.8% في الفلبين، خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.6% في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة، ليتفوق بذلك الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا المالية على الحرس القديم في الأسواق الناشئة.

وقد شهدت الخدمات المالية، خلال الفترة الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، خاصة في الدول التي كانت بعيدة عن الاهتمام بالتقنية الحديثة، وذلك بسبب الحاجة الملحة للتكنولوجيا المالية والاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية.

وأحدثت التكنولوجيا المالية نقلة في عالم المدفوعات النقدية، وذلك من خلال استخدام التطبيقات وبوابات الدفع الإلكتروني المتعددة، والتي تتميز بسهولة استخدامها، حتى أن الأعمار الصغيرة تجد يسر في استخدامها واستطاعت جذب شريحة كبيرة من الشباب.

أشهر تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر

ويعد تطبيق «myFawry»، أشهر تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر في الوقت الحالي، يليه تطبيقات فاتورة وفاليو، والأخير يتيح للمستخدمين التسوق عبر أكثر من 3500 متجر ومقدم خدمة و250 موقع إلكتروني في مصر، بما في ذلك «Ikea» و«Souq» و«Azadea» و«MAF»، حتى أنه بنهاية أغسطس الماضي تم تنزيل التطبيق أكثر من 655 ألف مرة.

كما يجدر الإشارة إلى تبني الدولة المصرية لخطة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بقيادة البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، وتم نشر آلاف من ماكينات الصراف الآلي، ATM، في أنحاء الجمهورية بمبادرة من المركزي.