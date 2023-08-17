استعدادات مهرجان العلمين لاستقبال حكيم.. أجواء سياحية ممتعة

استعرض برنامج «مساء دي إم سي»، مع المراسل محمد سعيد، على قناة «دي إم سي»، آخر استعدادات مهرجان العلمين وتجهيزات حفل المطرب الشعبي الكبير حكيم وأيضا المطرب محمد محسن، واستمتاع الجمهور بالأجواء على الممشى السياحي قبيل انطلاق الحفل، وأيضا فعاليات مسرح الشارع والإقبال الكبير من الجمهور.

العلمين الجديدة تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الماضي، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.