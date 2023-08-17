حكيم ينتهي من بروفات حفله بمهرجان العلمين الجديدة

انتهى الفنان حكيم، من إجراء بروفة حفله المنتظر بمدينة العلمين الجديدة، قبل حفله الغنائي بعد قليل، لافتتاح فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

كان الفنان حكيم، قروج لمدينة العلمين، ونشر صور عبر صفحته الشخصية بالفسبوك وعلق عليها قائلا: «عظمتك يا مصر»

ويقام الحفل بعد قليل، على العلمين أرينا، وسط حضور جماهيري كبير.

وسيشهد اليوم عدة حفلات غنائية أخرى، من بينها حفل الفنان محمد محسن، والفنان استاند كوميدي علي قنديل.

كان شهد الأسبوع الماضي، إقامة الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو في نورث سكوير بمدينة العلمين، وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش.