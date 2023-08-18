بيلجورود الروسية في مرمى المسيرات الأوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، مساء أمس الخميس، طائرة مسيرة أوكرانية فوق «مقاطعة بيلجورود» الواقعة جنوب غرب روسيا، على الحدود أوكرانيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.

منذ بدء الأزمة الأوكرنية في 24 فبراير من العام الماضي 2022، تتعرض المناطق المتاخمة لأوكرانيا من بينها «مقاطعة بيلجورود» لقصف وهجمات بمسيرات أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الدفاعات الجوية، أحبطت في تمام الساعة 22:22 مساء بتوقيت موسكو«10:22 مساءا بتوقيت القاهرة»، محاولة أوكرانية لشن هجوم وصفته بـ«الإرهابي» بطائرة مسيرة على أهداف داخل «مقاطعة بيلجورود».

إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء بيلجورود صباح الخميس

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح أمس الخميس، إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء «مقاطعة بيلجورود» بعد رصدها، دون وقوع إصابات مادية أو بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

حفرة 20 مترا جراء سقوط ذخيرة من طائرة على بيلجورود

وفي 14 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، طائرات مسيرة أوكرانية فوق «مقاطعة بيلجورود»، دون وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وفي 20 إبريل الماضي، خلف انفجارا ناجما عن سقوط ذخيرة من طائرة أثناء تحليقها فوق «مقاطعة بيلجورود» عن حفرة ضخمة قطرها 20 مترا، دون وقوع ضحايا، وفقا لما أعلنه حاكم المنطقة فياتشيلاسف جلادكوف، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.