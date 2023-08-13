«الدفاع الروسية»: دمرنا طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

دمرت الدفاعات الجوية الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، اليوم الأحد، دون وقوع خسائر أو أضرار، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: «في نحو الساعة الرابعة فجرًا (بتوقيت موسكو) جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي».

وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية «المركز»، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريًا.

تدمير مدفع هاون

وأوضح: «في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع المركز 5 محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا».

وأضاف «سافتشوك» أنَّ خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحًا وتدمير عربة قتال مشاة، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم، مشيرًا إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني، وقضت على نحو 10 أشخاص وتدمير عربة قتالية مصفحة.