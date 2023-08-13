إحباط هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود جنوب غرب روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولات أوكرانية، لتنفيذ هجمات، وصفتها بـ«الإرهابية» باستخدام مسيرات على أهداف في روسيا، مشيرة في بيان، إلى تدمير الدفاع الجوي الروسي، فس العاية الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي «04:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع خسائر أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية..

«الأركان العامة» الأوكرانية: القوات تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول

وفي وقت سابق، أشارت هيئة «الأركان العامة» الأوكرانية، إن قوات بلادها تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك، مشيرة إلى سقوط أطفال بين القتلى والجرحى، جراء إطلاق روسيا، 6 صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ و36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.ولفتت «الأركان العامة»، إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا بين الجانبين.

من جانبها، ستسلم شركة «راينميتال» الألمانية، أوكرانيا منظومة مسيرات من طراز «لونا» الجيل الجديد بحلول نهاية العام الجاري 2023، ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية، عن مصادر بالشركة قولها إن الحزمة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة مسيرات التي يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع، وجهاز إطلاق، وشاحنات عسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، التقى رئيس لجنة «الشؤون الدولية» بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بوزيرة الخارجية النمساوية السابقة «2017-2019»، كارين كنايسل، المؤيدة لمواقف «موسكو» على الساحة الدولية، في أجواء ودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.