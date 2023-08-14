أوكرانيا تهاجم بيلجورود بـ5 مسيرات.. والدفاع الورسية تعلن إسقاطها

أسقطت القوات الروسية، حوالي الساعة الـ10 مساء بتوقيت موسكو«10:00 مساءا بتوقيت القاهرة»، مسيرة خامسة فوق منطقة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات أو دمار، وفقا لرسالة نشرتها وزارة الدفاع الروسية عبر «تليجرام».

وأشارت الدفاع الروسية، إلى إحباط محاولة جديدة أوكرانية لشن هجوم وصفته بـ«الإرهابي» بمسيرة فوق مقاطعة بيلجورود.

وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 4 مسيرات أوكرانية بينها 3 فوق بيلجورود ورابعة فوق كورسك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قال السفير البرازيلي لدى بيلاروسيا،، برنارد جورج ليوبولد كلينجل، إن يجب على أطراف الأزمة الأوكرانية الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق في الآراء، مضيفا إن هذا الاستعداد غير مرئي حتى الآن.

وأشار كلينجل، إلى أن البرازيل وبيلاروسيا، تحاولان تسريع بدء المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية مثل عدد من دول العالم الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.