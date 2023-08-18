بايدن: وقعت على أوامر تنفيذية لمنع العنف المسلح أكثر من غيري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عارض العنف المسلح أكثر من غيره من قادة الولايات المتحدة، مضيفا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إنه منذ توليه رئاسة البلاد، وقع على أوامر تنفيذية للحد من عنف السلاح أكثر من أسلافه، وفقا لما ذكره وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وشهدت الولايات المتحدة، 447 حادث إطلاق النار في البلاد حتى منتصف أغسطس الجاري، وإذا استمر المعدل الحالي، فسترتفع حوادث إطلاق النار إلى 700 حادث بحلول نهاية العام 2023.