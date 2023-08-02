عاجل.. إطلاق نار في محيط الكونجرس وشرطة واشنطن تحقق بتهديد أمني

أعلنت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الشرطة الأمريكية تدعو جميع الموجودين في محيط مبني الشيوخ إلى الاحتماء والبقاء في أماكنهم، في خبر عاجل.

كما أوضحت الشرطة الأمريكية أن هناك تهديدا أمنيا يتعرض له مبني مجلس الشيوخ، فيما أشارت تقارير إلى وقوع إطلاق نار داخل مبني الكونجرس.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن بدأت تحقيقاً بشأن وجود تهديد أمني داخل مبنى الكونجرس.