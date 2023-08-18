اقتراح من دفاع ترامب حول قضية عرقلة نتائج انتخابات 2020

اقترح دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدء محاكمته في قضية عرقلة نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، في أبريل من العام 2026 ، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وطلب الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضي الفيدرالي المشرف على قضية عرقلة الانتخابات التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ضده تحديد موعد المحاكمة في أبريل 2026.

وحث ترامب، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة تانيا تشوتكان، على رفض اقتراح سميث بإجراء محاكمة في يناير 2024.

محامو ترامب: هدف الحكومة في حرمان الرئيس السابق من الاستعداد للمحاكمة

وأوضح محامو الرئيس الأمريكي السابق، أن هدف الحكومة واضح، في حرمان ترامب ومحامي الدفاع من قدرة عادلة على الاستعداد للمحاكمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة أمريكية بحبس امرأة «55 عاما» من الجنسية الفرنسية والكندية تدعى باسكال فيرييه، مدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة إلى ترامب تحوي «مادة الريسين» شديدة السمية، كما أرسلت رسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس الواقعة وسط جنوب البلاد.

فيرييه تدعو ترامب إلى الانسحاب من انتخابات 2024

وفي يناير الماضي، أقرت فيرييه، بالذنب بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واحتوت رسالة فيرييه، إلى دونالد ترامب، لغة تهديدية، ودعت المتهمة، الرئيس السابق إلى الانسحاب من الانتخابات 2024.

والاثنين الماضي، اتهمت هيئة محلفين كبرى، في أتلانتا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية في ولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.