اعتقال امرأة بتكساس هددت بقتل القاضية الفيدرالية المشرفة على قضايا ترامب

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة في ولاية تكساس، بتهمة التهديد بقتل القاضية الفيدرالية التي ستشرف على قضية جنائية تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في واشنطن، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

رسالة تهديد لقاضية المقاطعة الأمريكية

ويُزعم أن أبيجيل جو شري، البالغة من العمر 43 عامًا، اتصلت بالمحكمة في واشنطن العاصمة في 5 أغسطس الماضي وقدمت رسالة تهديد لقاضية المقاطعة الأمريكية، تانيا شوتكان، واستخدمت افتراءً عنصريًا في رسالتها.

ووفقًا لتتبع المحققين لرقم الهاتف، تم تحديد هوية المرأة واعترفت لاحقًا بالمكالمة التهديدية، في المكالمة، وألقت شرى تهديدًا على القاضية المشرفة على قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب، حيث قالت: «أنت في مرمى بصرنا، ونريد قتلك».

وزعم المدعون أيضًا أن شرى هددت بقتل النائبة الأمريكية شيلا جاكسون لي، الديمقراطية عن ولاية تكساس، التي تترشح لمنصب عمدة هيوستن، وقد صدر أمر بسجن شرى من قبل القاضي في وقت سابق.

القاضية شوتكان تتعرض لهجوم علني من جانب ترامب

وتعرضت القاضية شوتكان، التي تم تعيينها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، لهجوم علني من قبل ترامب، ووصفها بأنها حزبية جدًا ومنحازة وغير عادلة بسبب تعليقاتها السابقة في قضية منفصلة، حيث كانت تشرف على محاكمة أحد المتهمين في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي في يناير 2021.

وفي جلسة يوم الجمعة الماضية، فرضت القاضية شوتكان أمرًا وقائيًا في القضية يحد من قدرة فريق المحامين القانونيين لترامب على الكشف عن أدلة بعد تسليمها من قبل الادعاء، وحذرت المحامي الخاص بترامب من أن الدفاع يجب أن يتم في قاعة المحكمة وليس عبر الإنترنت.