الادعاء العام الأمريكي يقترح عقد أولى جلسات محاكمة ترامب في مارس المقبل

تقترح المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن قضية التدخل في انتخابات عام 2020، في تاريخ 4 مارس 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

توجيه تهم رسمية

وأوضحت المدعية المكلفة بملف ترامب، أنّه يجب على المشتبه بهم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، حضور المحكمة في أوائل سبتمبر، حيث سيتم توجيه التهم رسميًا إليهم، سيتم إبلاغهم بشكل دقيق بتاريخ مثولهم أمام المحكمة.

وفي يوم الاثنين الماضي، وجهت هيئة المحلفين الموسعة في ولاية جورجيا لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق وفريق محاميه ومساعديه وموظفي مركزه الانتخابي والممثلين المحليين للحزب الجمهوري بتهمة التدخل في انتخابات عام 2020.

ترامب: قد أواجه تهديدًا بالسجن لأكثر من 5 قرون

وأعلنت أن هؤلاء المتهمين يشتبه في تشكيلهم مجموعة منظمة سعت للتأثير على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى أن ترامب يواجه تهديدًا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على الأقل بناءً على التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا.

وصرح ترامب في وقت سابق بأنه يواجه تهديدًا بالسجن لأكثر من 5 قرون على التهم «الزائفة» الموجهة إليه.