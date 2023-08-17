ترامب يحذر من فقدان عرش الدولار: «بلادنا ستذهب للجحيم»

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تصريحات اليوم الخميس، إن فقدان الدولار لهيمنته وعرشه على الصعيد العالمي، سيكون أكبر من خسارة أي حرب، حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

ترامب: أمريكا في مأزق

وحذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن فقدان الدولار الأمريكي لهيمنته، قد يضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق.

أزمة الدولار الأمريكي

وأضاف «ترامب»، أن فقدان الدولار الأمريكي، قد يدفع بالولايات المتحدة باتجاه «الجحيم». ⁧‫

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في مقابلة مع « FOX Business»، في وقت سابق، إن «ما يجري بخصوص الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم، أفدح من خسارة أي حرب».