أبرز المعلومات عن سجن «فولتون».. يحتجز به ترامب قبل محاكمته (فيديو)

رجحت تقارير أمريكية تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه، خلال الأيام المقبلة، لشرطة ولاية جورجيا الأمريكية، إذ إنّ من المتوقع أن يظل رهن حجز مؤسسة القضاء الجنائي في الولاية الأمريكية لبضعة ساعات فقط وهذه المعاملة الخاصة لا يلقاها المتهمون الآخرون في الولاية، بحسب شبكة «سي بي إس» الأمريكية.

توقعات باحتجاز ترامب

من جهتها أعلنت السلطات القضائية الأمريكية في 16 أغسطس الجاري، أنّ من المتوقع أن يتم حجز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتهمين الـ18 الآخرين في سجن دائرة «فولتون» في مدينة أتلانتا قبل عرضهم على القضاء، لكنها أوضحت أنّ «الظروف قد تتغير».

«سي إن إن»: على ترامب تسليم نفسه بحلول 25 أغسطس

وأوضحت «سي إن إن» أنّه على الرئيس الأمريكي السابق تسليم نفسه لشرطة الولاية بحلول 25 أغسطس لمواجهة اتهامات محاولة إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020، مشيرة إلى أنّ قائد شرطة دائرة فولتون قال إنّ المسؤولين في سجن فولتون سيتّبعون الإجراءات العادية المتبعة في معاملة ترامب.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن سجن «فولتون» الذي سيحتجز فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل عرضه على المحكمة.

- بُني سجن فولتون في عام 1985 لإيواء نحو 1300 نزيل.

- احتجز داخل سجن فولتون أكثر من 3 آلاف شخص خلال السنوات الأخيرة.

- الظروف غير الصحية السائدة في السجن أدت إلى تفشي وباء كورونا والجرب، بحسب المركز الجنوبي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

- يظل مئات الأشخاص في سجن فولتون لأكثر من 3 أشهر قبل أن يتم توجيه تهم إليهم بصفة رسمية أو إذا لم يتمكنوا من دفع كفالة المطلوبة للإفراج المشروط عنهم، بحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

- يعاني سجناء «فولتون» من سوء تغذية شديد مع حالة ما يسمى بالدنف، والمعروفة أيضا باسم متلازمة الهزال.

- أقر مكتب عمدة دائرة فولتون نفسه بأن الظروف في السجن «متداعية وتتدهور بسرعة» كما دعا إلى بناء سجن جديد بقيمة 1.7 مليار دولار، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.