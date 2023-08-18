محمد حماقي يحقق 140 ألف مشاهدة بأغنية «ده قلبي ده» على يوتيوب

حقق الفنان محمد حماقي بأغنيتة الجديدة ده قلبي ده التي طرحها منذ 10ساعات 140 ألف مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

كلمات أغنية ده قلبي ده

وتقول كلمات أغنية ده قلبي ده لمحمد حماقي:حبيبي يا حبيبي …يا اول واخر حبيبي يا حبيبي ..كان فينك بقالك زمان قلبي …ده عيني ده ده حياتي روحي …ده زيه ومين عاش ده ولا كان ده قلبي ده عيني …ده لسه في الدنيا فيه كده. لو يبان نوره بيغطي المكان. …لما حبك أمر… خدني عند القمر… عشقه عين السهر في ليالي هواك … ده يا حظ اللي يبقى معاك …ويكون حبيبك قلبي ده قلبي ده عيني ده حياتي روحي …ده زيه مين ده لا عاش ولا كان.