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من ألحان موسيقار الأجيال.. محمد حماقي يطرح أغنية «ده قلبي ده» عبر «يوتيوب»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:20 م | الخميس 17 أغسطس 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة «ده قلبي ده»، منذ قليل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع منصات الموسيقى.

تفاصيل أغنية محمد حماقي الجديدة

وجاءت أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

وحرص محمد حماقي، الترويج للأغنية عن طريق، نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «ده قلبي ده عيني ده لسه في الدنيا كده! لو يبان نوره بيغطي المكان! اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

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