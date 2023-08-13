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محمد حماقي يقترب من المليون مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية «مش كفاية فراق»

كتب:

ياسمين محمود
09:30 م | الأحد 13 أغسطس 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

اقترب الفنان محمد حماقي، من تحقيق أول مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة «مش كفاية فراق» بعد 3 أيام من طرحها على «يوتيوب».

أغنية «مش كفاية فراق» من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وميكس لـ تميم.

أغنية حبيت المقابلة

وطرح حماقي منذ أيام أغنية حبيت المقابلة والتي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على «يوتيوب» اقتربت من 4 ملايين مشاهدة من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر وإدارة أعمال المنتج حمدى بدر.

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