محمد حماقي يحقق 158 ألف مشاهدة بأغنية «مش كفاية فراق» بعد ساعات من طرحها

حقق محمد حماقي 158 ألف مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية «مش كفاية فراق» التي طرحها منذ ساعات، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وميكس لـ تميم.

أغنية «مش كفاية فراق» هي ثالث أغنية من ألبوم محمد حماقي الجديد، إذ طرح أغنية «لمون نعناع» ثم أغنية «حبيت المقابلة».

كلمات أغنية «مش كفاية فراق»

وتقول كلمات أغنية «مش كفاية فراق» لمحمد حماقي : «مشاوير وذكريات وسنين.. تفاصيل هنلاقيها في مين.. وسؤال كل يوم بليل.. راجعين ولا مش راجعين.. حواديت زي حب زمان.. عناوين روحنا كل مكان.. أيام مش بتيجي كتير.. أيام تغلب النسيان.. يا فراق مش كفاية فراق.. هرتاح امتى من الأشواق.. وديت ليه حبيبي بعيد.. أوجاعي كل يوم بتزيد.. يا فراق مش كفاية فراق.. يا فراق جاي على العشاق.. يرضيك هو إحنا أي اتنين، ما تروح لناس تانين».