معلومات عن صواريخ «إيريس- تي».. بعد إعلان ألمانيا تسليمها لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا عزمها تسليم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية من طراز «إيريس- تي».

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية، أمس، إن بلادها سترسل 4 أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «إيريس- تي» إلى أوكرانيا، مضيفة أن هذه المساعدات الجديدة ستساعد كييف في تعزيز قدراتها الدفاعية، فيما جاءت هذه الخطوة عقب تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بشأن هذا الأمر في فبراير الماضي.

معلومات عن صواريخ «إيريس- تي»

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن صواريخ «إيريس- تي»، في نقاط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، وجاءت كالتالي: -صواريخ «إيريس- تي» هي برنامج تقوده ألمانيا.

-تعد «إيريس- تي إس إل إم» نسخة مطورة من صواريخ «إيريس- تي» الموجهة. -إيريس- تي صاروخ «جو - جو» تستخدمه الطائرات الحربية. -إيريس- تي إس إل إم صاروخ «أرض - جو» للدفاع الجوي، وهو نسخة مطورة من الصاروخ السابق.

-تم تصميمه للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي. -وتم تزويد صاروخ «إيريس- تي إس إل إم» بمحرك أكثر قوة، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية. -يصل مداه إلى إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.

-تم تصميمه للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب. -تم تطوير صواريخ «إيريس- تي» في عام 2005، من قبل 6 دول: ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج واليونان والسويد.

مساعدات ألمانية جديدة لأوكرانيا

يشار إلى أن ألمانيا أعلنت، أمس، أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتمثل في أسلحة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار منها أنظمة دفاع جوي ومدرعات ودبابات، والتي تعتبر أكبر صفقة في برلين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022.