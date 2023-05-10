تحصن 236 ألف طائر ضد مرض الإنفلونزا في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والسمكية.

تحصين 236 ألف طائر ضد مرض الإنفلونزا

ومن جهة أخرى، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، حصنت خلال شهر إبريل 83 ألف و785 طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و10 الآف طائر بالحضانات و21 ألف و650 طائر تحصين مجاني للتربية المنزلية.

كما جرى تحصين 121 ألفا و530 طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين 236 ألف و 965 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين.

عقد 65 ندوة إرشادية لمربي الطيور

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة في إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية نظمت 346 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 561 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و95 لقاء مكتبي للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.