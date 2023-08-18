«سي دي سي»: نتتبع سلالة بي أيه 2.86 الجديدة لفيروس كورونا

تتبع السلطات الأمريكية، سلالة جديدة لفيروس كورونا، وقالت «مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها»، المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي»، في تغريدة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن السلالة الجديدة «بي أيه 2.86» ظهرت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رصد 4 حالات فقط من «بي أيه 2.86»

وكانت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأمريكية«منظمة الصحة العالمية»، أشارت في وقت سابق، إلى رصد 4 حالات فقط من «بي أيه 2.86» في جميع أنحاء العالم، فيما اشارت «منظمة الصحة العالمية»، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم التهديد الذي قد تشكله «BA 2.86».

وكان «إيريس» أو «إي جي 5» المتحور الجديد من «كورونا»، ظهر في الولايات المتحدة،فيما ارتفعت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كورون بأكثر من 40% عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.