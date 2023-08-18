شريف منير يكشف كواليس مسلسل إيجار قديم

شارك الفنان شريف منير جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو من كواليس مسلسله الناجح إيجار قديم.

ونشر شريف منير الفيديو الذي يجمع أبطال العمل مع المخرج وعلق عليها قائلا: «من كواليس مسلسل إيجار قديم مع المخرج طارق رفعت وأبطال عمل إيجار قديم قبل المشهد لملحوظات هامة وشرح المشهد».

انهالت تعليقات الجمهور على شريف منير مطالبين بعمل جزء ثان من المسلسل الاجتماعي الناجح إيجار قديم.

أبطال مسلسل إيجار قديم

ويضم مسلسل إيجار قديم عدد كبير من نجوم الفن بجانب شريف منير أبرزهم محمد الشرنوبي، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.