شريف منير يسرد إنجازات الدولة أمام الرئيس: بنام وأصحى ألاقي الدنيا اتغيّرت

تحدّث الفنان شريف منير، عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «الإنجازات لا تتوقف، أنام ليلا وأستيقظ صباحا وأرى العديد من الإنجازات في كل مكان، وحين أذهب إلى مكان ما وأعود أرى إنجازات كثيرة».

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وأضاف منير، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا من سكان حي المقطم، وأستطيع القول إنّ الحي أصبح في أفضل بكثير مما سبق، تحيطه الروعة من كل مكان، ويشبه المدن المميزة».

وتابع شريف منير، متحدّثا عن نشأته في مدينة المنصورة: «ولدت في المنصورة وأحببت الفن هناك، بلد عظيمة جميلة وأهلها حلوين، زرت قصور ثقافة، وشاهدت مسرحية مدرسة المشاغبين من خلال فرقة المنصورة المسرحية قبل أن أراها على التلفزيون والمسرح، كان ابن خالتي يصطحبني معه لمشاهدة العروض والاستمتاع بها».

الإنجازات في مصر

وأكمل منير: «في المنصورة أحببت آلة الدرامز واحترفتها، أبناء المنصورة كانوا يشكلون فرقا موسيقية، ويغنون بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية»، وأضاف عن الإنجازات التي تحققت في المدينة: «زُرت المنصورة الجديدة لتصوير الإعلان المقرر عرضه في الاحتفالية، ما رأيته مبهرا، العالم كله كان يواجه تحديات، بينما نحن ننعم بالإنجازات، مصر تتغيّر إلى الأفضل».

مشاهير المنصورة

وأشار إلى أنّ الكثير من العمالقة ولدوا في المنصورة، ومنهم فاتن حمامة ورشدي أباظة وأنيس منصور، متابعا: «الإنجازات التي تمّت كلها جاءت بإرادة مصرية، إذا عملنا بضمير ستسير الأمور إلى الأمام دائما، قطر الإنجازات يسير، ومن لا يعجبه فنحن لن نتوقف وسنستكمل الإنجازات».