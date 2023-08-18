جامعة السويس تعلن موعد بدء التحويلات من انتساب إلى انتظام بالكليات

أكدت جامعة السويس بدء التحويلات بمختلف أنواعها في كليات الجامعة للعام الدراسي 2023-2024، وفقا للقواعد الموضوعة والموضحة بدليل مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، من الأحد 20 أغسطس الجاري.

التحويل من انتساب لانتظام

وتضمن دليل مكتب التحويلات المركزي بجامعة السويس، أن التحويلات من انتساب إلى انتظام بكليات الجامعة مسموح بها لطلاب كليتي التجارة والآداب فقط، وفقا للنظم والقواعد الموضوعة من إدارة الجامعة، وموجودة بدليل مكتب التحويلات المركزي والتي تشترط أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد جدا على الأقل، حتى يتم الموافقة على التحويل.

خطوات التحويل من انتساب لانتظام

وحدد دليل مكتب التحويلات المركزي بجامعة السويس، خطوات التحويل من انتساب إلي انتظام بكليتي التجارة والآداب، بأن يتقدم الطالب بطلب إلى شئون الطلاب بكليته لتحويله من انتساب إلى انتظام، وفي الخطوة التالية يتوجه إلى مكتب التحويلات المركزي ليستكمل خطوات التحويل، حيث يقوم الطالب وفقاً لما هو متبع بتقديم ما يثبت قيده بالجامعة وما يفيد بحصوله على التقدير العام المطلوب للتحويل من انتساب إلى انتظام وفقا للقواعد الموضوعة.