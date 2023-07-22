أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. أبرزها طلب الجزائر الانضمام إلى «بريكس»

شهد عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين اقتصادية وأمنية وسياسية، كان من أهمها، تقديم الجزائر طلبًا رسميًا للانضمام إلى «مجموعة بريكس».

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة «بريكس» و«بنك بريكس»، مضيفا في حوار مع قناة «سي سي تي في» الصينية، إن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف المليار دولار لدخول البنك.

وتضم «مجموعة بريكس»، كلا من «البرازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا».

الرئيس الجزائري: «عالم بريكس» سيساعد بلادنا بشكل أكبر

وأشار «تبون»، إلى أن «عالم بريكس»، سيساعد بلاده بشكل أكبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي كوريا الجنوبية، أسفر حادث طعن بسكين بالقرب من محطة مترو الأنفاق «شيليم» في جنوب غرب العاصمة «سول»، عن مقتل شاب في العشرينيات، وإصابة 3 آخرين، فيما اعتقلت الشرطة رجلا في الثلاثينات من عمره في مكان الحادث كمشتبه به.

تقليل أسلحة الدفاع الشخصي إلى اثنين في البرازيل

وفي البرازيل، وقع الرئيس لولا دا سيلفا، مرسوما يقضي بتقييد حصول المدنيين على أسلحة نارية، وقال خلال استعراضه في برازيليا سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من العنف في البلاد، إنه سيواصل الكفاح حتى يكون هناك عدد أقل من الأسلحة في البلاد.

والمرسوم، يقلل عدد الأسلحة المصرح بها للدفاع الشخصي، من 4 إلى اثنين، كما فرض على أي شخص راغب في الحصول عليها أن يثبت أنه في حاجة إليها حقا.

وأضاف «دا سيلفا»، أن الشرطة والجيش فقط يجب أن يكونا مسلحين جيدا.

وفي الولايات المتحدة، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، عن اعتقاده في أن هناك إمكانية حقيقية للحفاظ على علاقات مستقرة بين بلاده والصين، رغم من أن هذه العلاقات هي أصلا علاقات بين المنافسين، مؤكدا خلال «منتدى آسبن الأمني» السنوي، أن الولايات المتحدة تسعى لمنع تحول المنافسة في العلاقات بين «واشنطن» و«بكين» إلى نزاع.

وفي ألمانيا، سجلت «الشرطة الاتحادية»، قفزة كبيرة في حالات الدخول غير القانونية على حدود البلاد بنسبة 64% في النصف الأول من 2023، مشيرة إلى دخول غير مرخص عبر الحدود من 45 ألفا و338 شخصا.

اعتقال القوات الأمنية الإيطالية 5 أشخاص

وفي إيطاليا، تمكنت السلطات من ضبط أكبر شحنة من مخدر الكوكايين «5 أطنان و300 كيلوجرام» على متن سفينة ضخمة، تقدر قيمتها بنحو 850 مليون يورو «946 مليون دولار»، جرت مصادرتها قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية، فيما اعتقلت القوات الأمنية 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السفينة تتبعها عادة مجموعة من الزوارق، متوقفة خارجة المياه الإقليمية الإيطالية في «مضيق صقلية».

وفي إطار أزمة الهجرة غير الشرعية، قالت «لندن»، إن طالبي اللجوء، الذين سيبقون على متن البارجة «بيبي ستوكهولم»، سيحتفظون بجزء من حرية التنقل، مضيفة إن البارجة، التي من المفترض أن تأوي 500 مهاجرين غير شرعيين ليست سجنا عائما.

اقتصاديا، وفي إطار العلاقات بين العراق ولبنان، وقعت الحكومة العراقية مع لبنان، مذكرة تفاهم لتزويد البلاد بالوقود، وفقا لما أعلنته وزارة النفط العراقية على لسان الوزير حيان عبد الغني.

22 طائرة عسكرية صينية تخترق أجواء تايوان

عسكريا، أعلنت السلطات في تايوان، اختراق 22 طائرة عسكرية صينية أجواء الجزيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.