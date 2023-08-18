أكرم حسن يتصدر بفيلم العميل صفر إيرادات السينما خلال 24 ساعة

احتل فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني المركز الأول في ايرادات السينما أمس محققا مليون و268 ألفا و523 جنيها كما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان له.

أكرم حسني يروج لفيلم العميل صفر

وروج الفنان أكرم حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلم العميل صفر: «الإعلان الرسمي لفيلم العميل صفرمن ملفات شركة الرخا للأمن والنظافة 16-8 بجميع دور العرض».

أبطال فيلم «العميل صفر»

ويضم فيلم «العميل صفر» عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل يعمل لصالح منظمة سرية وتصادفه العديد من المواقف الكوميدية.