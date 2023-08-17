فيلم العميل صفر يتصدر إيرادات أمس بـ802 ألف جنيه

بدأ عرض فيلم العميل صفر بدور العرض السينمائية، حيث حقق أمس نحو 802 ألف جنيه فقط، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم العميل صفر يحتل المرتبة الأولى

وجاء فيلم العميل صفر في المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المتنافسة بدور العرض، ويُعتبر أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني في السينما، بعد عدد من التجارب السابقة التي تعتمد على البطولة الجماعية، أبرزها «البدلة» مع تامر حسني، و«بنك الحظ» مع محمد ممدوح ومحمد ثروت.

أحداث فيلم العميل صفر

تدور أحداث فيلم العميل صفر، حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، بيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.