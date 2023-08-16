معلومات عن فيلم العميل صفر بعد طرحه في السينما.. أول بطولة مطلقة لأكرم حسني

استقبلت دور العرض المصرية، عرضا جديدًا، اليوم الأربعاء، وهو فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023، ليُنافس على صدارة شباك التذاكر، حيث يُعرض نحو 8 أعملا أخرى.

ويُعتبر فيلم العميل صفر، أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، في السينما، وذلك بعد عدد من التجارب السابقة التي تعتمد على البطولة الجماعية، أبرزها «البدلة» مع تامر حسني، و«بنك الحظ» مع محمد ممدوح ومحمد ثروت.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لفيلم العميل صفر، بالتزامن مع طرحه في دور العرض، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وهي كالتالي:

- تدور أحداث فيلم العميل صفر، حول شخصية تدعى «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

- يُشارك في بطولة فيلم العميل صفر، بجانب الفنان أكرم حسني، كل من بيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

- العمل فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

- كان من المُقرر أنّ يُخرج محمد سامي، فيلم العميل صفر، حيث تعاقد عليه قبل نحو 3 سنوات، إلا أنه اعتذر عن المشروع، وذلك لانشغاله بأعمالٍ فنية أخرى، والأمر ذاته مع الفنانة نيللي كريم، التي كانت من المُفترض أنّ تتقاسم البطولة مع أكرم حسني، إلا أنها اعتذرت هي الأخرى.