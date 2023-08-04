طرح بوسترات فيلم «العميل صفر» لأكرم حسني المقرر عرضه 16 أغسطس

طرح المخرج كريم العدل، بوسترات أبطال فيلمه الجديد «العميل صفر»، للفنان أكرم حسني، وذلك تمهيدا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، يوم 16 أغسطس الجاري.

بوسترات فيلم العميل صفر

ونشر كريم العدل البوسترات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «العميل صفر.. ابدأ الإشارة 16/8 بجميع دور العرض».

وحرص الفنان أكرم حسني، على الترويج لفيلم «العميل صفر»، من خلال طرح «بوستر» جديد للعمل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «احنا واصلين لحته حلوة أوي عايزين نحافظ عليها.. العميل صفر وإشارة العميل صفر في دور العرض 8-16».

أبطال فيلم العميل صفر

ويضم فيلم «العميل صفر»، عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.