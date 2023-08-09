دينا: سعيدة بمشاركتي كضيف شرف في فيلم «العميل صفر»

أعربت الفنانة دينا، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «العميل صفر» كضيف شرف.

ونشرت «دينا» مجموعة صور من كواليس الفيلم، تجمعها بأبطال العمل، من بينهم أكرم حسني، معلقة: «سعدت جدا بمشاركتي كضيفة شرف في فيلم العميل صفر، مع النجم أكرم حسني، وإخراج كريم العدل».

فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر»، من بطولة أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سعيد الذي يعمل عميلا لصالح منظمة سرية وتصادفه العديد من المواقف الكوميدية.