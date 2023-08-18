عماد الدين حسين: رفع توصيات للرئيس لا يعني انتهاء الحوار الوطني (فيديو)

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس استغرق أكثر من 10 ساعات، وهو رقم قياسي لم يحدث منذ بدء الحوار الوطني، حيث استغرقت الاجتماعات الماضية 8 ساعات و9 ساعات، والاجتماع كان مثمرا للغاية واحتوى على نقاش ثري ومهم تمحور حول مناقشة التوصيات القادمة من اللجان.

جهد كبير من مقرري اللجان والمقررين العموم

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» أنه يوجد جهد كبير قد بذل من مقرري اللجان والمقررين العموم والمقررين المساعدين، موضحا أنه قد تم إنجاز أكثر من ثلثي التوصيات الخاصة باللجان المختلفة، والبعض قد تصور أن مجلس الأمناء قد رفع توصيات للرئيس وبذلك يكون قد انتهى الحوار الوطني، ولكن التوصيات التي تم رفعها هي اللجان التي أنهت عملها.

هناك على الأقل 6 لجان لم تنجز أعمالها بعد

وشرح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه ما زال هناك على الأقل 6 لجان لم تنجز أعمالها بعد، مشيرا إلى أن أهم هذه اللجان المتبقية والقضايا التي لم تنته بعد هي قضية الدين العام والمحور الاقتصادي والتضخم والأسعار، وهناك الكثير من المواطنين ينتظرون تطورات الحوار الوطني والتوصيات التي سترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك لجان كان بها توافق من الجلسة الأولى، وهناك ملفات جدلية وهناك ملفات حلولها بها صعوبات.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أنه بعد ترجمة التوصيات على الأرض سيتم الشعور بقيمة الجهد الذي قد بذل في لجان الحوار الوطني.