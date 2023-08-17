عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: 6 لجان لم تنته من عملها حتى الآن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني انعقد أمس لمدة 10 ساعات ونصف، وهذا يعتبر رقمًا قياسيًا والاجتماع كان مثمرًا وفيه نقاش ثري ومهم، وتمحور حول مناقشة التوصيات القادمة من اللجان التخصصية.

النقاش كان ساخنًا

وأوضح «حسين» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن النقاش في مجلس أمناء الحوار الوطني كان ساخنًا وتمكنوا من انجاز ثلثي توصيات اللجان المختلفة.

وأشار إلى عمل اللجان انتهى لافتًا لوجود 6 لجان لم تنته أعمالها حتى الآن منها لجنة المحور الاقتصادي والدين العام والتضخم والأسعار، مؤكدًا أنها لجان صعبة نظرًا لطبيعة الموضوعات التي تناقشها.

ولفت إلى وجود توافق حول عمل كثير من اللجان بعكس اللجان الاقتصادية بسبب صعوبة حلولها، مشيدًا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني.