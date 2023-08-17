رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نتوقع أخبارا سارة للمواطنين خلال أيام

كتب:

يسرا البسيوني
11:47 م | الخميس 17 أغسطس 2023
عماد الدين حسين ـ أرشيفية

عماد الدين حسين ـ أرشيفية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس السريعة بإحالة بعض مخرجات الحوار الوطني، للجهات المختصة، أمر طبيعي ومتوقع، كونه هو الذي أطلق الحوا الوطني، ومنذ اطلاق الدعوة له في حفل افطار الأسرة المصرية، والرئيس هو الداعم الأكبر والرئيسي للحوار الوطني، وشاهدنا ذلك في أكثر من استجابة للرئيس لمجلس أمناء الحوار. 

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحه لـ«الوطن»: أتذكر حينما تحدث مجلس أمناء الحوار عن مد الاشراف القضائي على الانتخابات، خرج الرئيس بعد ساعات قليلة، وأحال هذا الموضوع للجهات المختصة، وهو ما يثبت ويؤكد جدية الوار الوطني.

قرارات الحوار الوطني

وأوضح أن استجابة الرئيس السريعة بالأمس ليست بجديدة، والرئيس أكد بنفسه إنه سيوافق فورا على كل ما يتوصل إليه الحوار الوطني، متابعاً: نتوقع خلال الأيام المقبلة، مزيد من الأخبار السارة التي سترضي عدد كبير من الشعب المصري، سواء من النخبة أو المواطنين.

اقرأ المزيد:

عضو أمناء الحوار الوطني: قرارات السيسي سترضي الكثير وتخفف العبء عن جميع الفئات

عماد الدين حسين: جلسة أمناء الحوار الوطني استمرت 10 ساعات ونصف

«حقوق الإنسان والمواطنة»: الحوار الوطني منصة تجمع كل أبناء الشعب

«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تؤكد جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

«ماعت»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني ترسخ مسيرة دعم حقوق الإنسان
بقلم يسرا البسيوني