عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نتوقع أخبارا سارة للمواطنين خلال أيام

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس السريعة بإحالة بعض مخرجات الحوار الوطني، للجهات المختصة، أمر طبيعي ومتوقع، كونه هو الذي أطلق الحوا الوطني، ومنذ اطلاق الدعوة له في حفل افطار الأسرة المصرية، والرئيس هو الداعم الأكبر والرئيسي للحوار الوطني، وشاهدنا ذلك في أكثر من استجابة للرئيس لمجلس أمناء الحوار.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحه لـ«الوطن»: أتذكر حينما تحدث مجلس أمناء الحوار عن مد الاشراف القضائي على الانتخابات، خرج الرئيس بعد ساعات قليلة، وأحال هذا الموضوع للجهات المختصة، وهو ما يثبت ويؤكد جدية الوار الوطني.

قرارات الحوار الوطني

وأوضح أن استجابة الرئيس السريعة بالأمس ليست بجديدة، والرئيس أكد بنفسه إنه سيوافق فورا على كل ما يتوصل إليه الحوار الوطني، متابعاً: نتوقع خلال الأيام المقبلة، مزيد من الأخبار السارة التي سترضي عدد كبير من الشعب المصري، سواء من النخبة أو المواطنين.