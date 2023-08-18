أغنية دب دب لـ أحمد سعد تحقق 161 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة

حقق الفنان أحمد سعد أحمد سعد بأغنيته الجديدة دب دب 161 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها أمس.

أغنية أحمد سعد الجديدة

أغنية دب دب غناء أحمد سعد وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب الملوك، الذي شارك فيه بالغناء مع عنبة ودبل زوكش.

كلمات أغنية دب دب لأحمد سعد

وتقول كلمات أغنية دب دب لأحمد سعد: أنا طالع وماليش سقف و الواحد مني بـ الف مش عارفين

يعملوا زي ومني بيضربوا كف في كف

لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب

خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب دب دب دب

انا ماشي ومبوقفش.. انا بنزل الم و أؤش

مبحبش الف و ادور.. انا بدخل وش ل وش

انا اشغل الف ل الف .. انا ايدي في حرير تتلف

وتقيل علي اي تقيل كلها قدامي تخف

ايدي مش هتبطل عد و اللى معايا مش مع حد

مشغلش دماغي بحد علشان كلها علي قد القد

انا هلعب يا مفيش لعب بستسهل كل الصعب

وفي اي مكان تلقيني مطرح ما الرجل تحب تدب دب دب دب دب دب