تفاصيل الهجوم الأوكراني على موسكو.. طائرة مسيرة نفذت العملية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل هجوم أوكراني جديد، اليوم الجمعة، استهدف العاصمة «موسكو» بطارة مسيرة، دون وقوع أضرار أو ضحايا، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشار عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، إلى إسقاط طائرة مسيرة في وسط المدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف سوبيانين، عبر «تليجرام»، إلى سقوط شظايا المسيرة الأوكرانية في «منطقة إكسبوسنتر»، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر «تليجرام»، إن في حوالي الساعة 4:00 بتوقيت موسكو«04:00 فجر بتوقيت القاهرة»، حاولت أوكرانيا تنفيذ هجوم وصفته بـ«الإرهابي» باستخدام مسيرة على أهداف في موسكو.

تغيير المسيرة الأوكرانية مسارها

وأشارت الدفاع الروسية، إلى تغيير المسيرة الأوكرانية مسارها بعد تعرضها لأنظمة الدفاع الجوي وسقطت على مبنى غير سكني بالقرب من جسر كراسنوبرسننسكايا في موسكو، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال شاهد إنه سمع صوت انفجار قوي قرب حي للأعمال في موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الرئاسة «الكرملين»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

«خدمات الطوارئ»الروسية: تضرر واجهة مبنى من طابق واحد

وكانت «خدمات الطوارئ» الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى تضرر واجهة مبنى من طابق واحد جراء الهجوم وبلغت مساحة الدمار 20 مترا مربعا.

وتلجأ القوات الأوكرانية، إلى استخدام الطائرات المسيرة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما أنها تستطيع التحليق على علو منخفض.

أمس الأول الأريعاء، أعلنت السلطات الروسية، إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة «كالوجا»جنوب غرب العاصمة «موسكو»، في حوالي الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي «05:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».