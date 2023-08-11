الدفاعات الروسية تحبط هجوما بمسيرة أوكرانية على منشأة في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أنها تمكنت من إحباط هجوم نفذه الجيش الأوكراني باستخدام طائرة بدون طيار «مسيرة»، استهدف إحدى المنشآت الحيوية في موسكو، وفقا لما ذكرته «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وكالة «سبوتنيك» اليوم الجمعة.

إسقاط مسيرة أوكرانية غرب موسكو

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه جرى إسقاط الطائرة المسيرة عبر وسائل الحرب الإلكترونية، كما أنها تحطمت بمنطقة غابات، غرب مدينة موسكو، ولفتت إلى عدم وقوع أي إصابات أو ضرر، بعدما جرى إحباط الهجوم، الذي وصفته بـ«الإرهابي».

إلى ذلك، أعلن محافظ موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه جرى ضبط محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، حيث قضت قوات الدفاع الجوي عليها، دون وقوع أي إصابات.

محاولة لتحليق طائرة أوكرانية فوق موسكو

وكتب محافظ موسكو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيليجرام»، أنه جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة أوكرانية مسيرة، وتمكنت منظومة الدفاع الجوي من القضاء عليها، ولم يتعرض أي شخص للإصابة بأذى، مشيراً إلى أن حطام الطائرة سقط في منطقة جسر «كاراميشيفسكايا»، ولفت إلى خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع.