غرفة السياحة: مصر تستضيف عشرات المؤتمرات في النصف الثاني من عام 2023

تستضيف مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري عشرات المؤتمرات والمعارض في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لما أكده محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المؤتمرات سيكون أغلبها خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرًا إلى أن المؤتمرات تنعش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن أنها تزيد من حجم الإيرادات.

المؤتمرات موزعة على المدن السياحية المصرية

وأضاف، أن الميزة الكبرى فى تلك المؤتمرات والمعارض التي ستقام خلال الشهور المقبلة أنها لن تقام في مدينة أو محافظة بعينها بل ستقام فى عدة مدن سياحية، مشيرا إلى أن المشاركين فيها من ذوي الإنفاق المرتفع، وهو ما يخدم الاستراتيجية التي يتبناها القطاع خلال السنوات الماضية بالعمل على الكيف وليس الكم فى جذب السياح.

جميع المدن السياحية المصرية مؤهلة لاستضافة المؤتمرات

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن جميع المدن السياحية المصرية مؤهلة لإستضافة المؤتمرات والمعارض المختلفة مهما كان عدد المشاركين بها، موضحا أن أعداد كبيرة من الفنادق المصرية سواء بالقاهرة أو الغردقة أو شرم الشيخ أو الأقصر وأسوان بها قاعات مؤتمرات مختلفة المساحات.