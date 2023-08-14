«غرفة السياحة»: فنادق وسط القاهرة وكورنيش النيل كاملة العدد الشهر الجاري

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، يتراوح بين 85 إلى 90%، مشيرا إلى أن الفنادق الكائنة على كورنيش النيل ووسط البلد، رفعت حاليا شعار «كاملة العدد» ولا توجد غرف شاغرة، إذ بلغت نسب الإشغال بها نحو 100%، موضحا أن السياحة العربية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الإشغال بفنادق القاهرة والجيزة خلال الشهر الجاري.

بعض الفنادق رفعت أسعارها لزيادة الطلب عليها

أضاف لـ«الوطن»، أن العديد من فنادق القاهرة الكبرى ونظرا للإقبال الكبير على الإقامة بها، وتطبيقا لسياسة العرض والطلب، لجأت إلى رفع أسعارها بنسبة تتراوح من 7 إلى 15%، بداية من الأسبوع الأخير في يوليو الماضي وحتى الآن.

بدء العام الدراسي بالعديد من الدول العربية

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، ستبدأ في التراجع الطفيف بداية من الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، بسبب قرب بدء العام الدراسي بالعديد من الدول.

يشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال العام الماضي، شكلت نحو 26% من إجمالي أعداد السياح التي استقبلتهم مصر خلال عام 2022.