مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 4 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة، ما يقرب من 3 آلاف سائح أجنبي قادمين من 4 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشكيك، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم يبين وصول 3 آلاف سائح على متن 13 رحلة طيران من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشكيك، بالإضافة إلى رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استقبال السائحين في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والنقل عبر حافلات سياحية والتسكين في الغرف في أسرع وقت، وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية على الشواطئ بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري آلاف السياح الأجانب من 11 دولة أوروبية، والدول الأكثر وصولا هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.