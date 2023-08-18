أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق.. «تراجع طن الاستثماري»

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، التي يتابعها بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين والتجار، حيث سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34868 جنيهاً.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر للمستهلك، وفقاً للتحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن حدید عز الیوم

أوضحت بوابة الأسعار المحلية أن سعر حديد عز اليوم الجمعة بلغ 36532 جنيهاً للطن الواحد، وذلك بسعر البيع للمستهلك، وباختلاف طفيف عن سعر أمس بقيمة 165 جنيهاً في الطن.

سعر طن الحديد الاستثماري

وأضافت بوابة الأسعار المحلية أن سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة بلغ 34868 جنيهاً للطن الواحد، وذلك سعر بيعه للمستهلك، بانخفاض قميته 53 جنيهاً عن سعر طن الحديد الاستثماري أمس الخميس.

سعر طن الأسمنت اليوم

كما أشارت بوابة الأسعار المحلية إلى سعر الأسمنت اليوم الجمعة، وتحديداً سعر الأسمنت الرمادي والذي بلغ سعره 1894 جنيهاً للطن الواحد، وذلك بانخفاض 28 جنيهاً عن سعر الطن أمس الخميس.