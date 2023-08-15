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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق المصرية

كتب:

منة العشماوي
11:32 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق المصرية، إذ أن متوسط الأسعار بالنسبة للطن، في شركة بيانكو جاء بـ30 ألف جنيه وشركة عز للحديد ب33 ألفًا و100 جنيه، وشركة بشاء بـ33 ألفًا و500 جنيه.

ونرصد في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق المصرية، بحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في المصانع المصرية

سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في المصانع المصرية، متوسط سعر الطن في شركة مصر الوطنية للصلب بـ 32 ألفًا و800 جنيه، وشركة المعادي 31 ألف جنيه ونفس السعر في شركة الكومي.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد متوسط السعر للطن، لشركة عطية بـ32 ألف جنيه، وشركة العشري 31 ألفًا و500 جنيه.

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق المصرية، بالنسبة لشركة المصريين بـ33 ألفًا و700 جنيه، وشركة سرحان بـ31 ألف جنيه، وشركة مصر ستيل بـ31 ألف جنيه.

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بقلم منة العشماوي