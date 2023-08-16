أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. «بشاي» بـ33 ألف جنيه

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023، في مصر، وتتميز صناعة الحديد في مصر بتوفر التكنولوجيا المتطورة والخبرة الفنية، مما يسهم في إنتاج منتجات عالية الجودة وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية، كما تعمل الحكومة المصرية على دعم صناعة الحديد من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتشجيع التطوير التكنولوجي وتحسين الإنتاجية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023، في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتًا نسبيًا في الوقت الحالي بسبب تواضع الطلب علي الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 30 ألفًا و500 جنيه إلى 33 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

سعر حديد عز اليوم

سعر حديد عز 32135 جنيهًا للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية

سعر حديد بشاي 33 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المراكبي 31500 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

سعر حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العشري 32 جنيهًا للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجارحي 31500 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

سعر حديد مصر ستيل 31500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الكومي 30500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا 30500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجيوشي للصلب 30500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.