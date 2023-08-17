أسعار الحديد اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق المصرية..«اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 17-8-2023 استقراراً في مختلف الأسواق وبالمصانع والشركات، مقارنة بسعر طن الحديد أمس الأربعاء، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري الواحد اليوم 34921 جنيهاً.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار مواد البناء، وتحديداً أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، للوقوف على مستجدات الأسعار، والتي تشهد اختلاف يومياً حسب متطلبات السوق المصري.

أسعار الحدید الیوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الحديد اليوم الخميس للمستهلك، حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء أعلنته البوابة المحلية للأسعار التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن حدید عز الیوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية أن سعر حديد عز اليوم الخميس سجل 36367 جنيهاً للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.

سعر طن الحديد الاستثماري

أوضحت بوابة الأسعار المحلية أن سعر الحديد الاستثماري سجل اليوم الخميس 34921 جنيهاً للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.

سعر طن الأسمنت اليوم

أعلنت بوابة الأسعار عن سعر الأسمنت اليوم الخميس، حيث سجل الأسمنت الرمادي اليوم 1923 جنيهاً للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.