طارق نصير: مؤتمر «حوار الأهرامات وسور الصين» دليل على عمق العلاقات

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في مؤتمر «حوار الأهرامات وسور الصين» يرافقة الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن وأمين اللجان النوعية المتخصصة والدكتور أحمد السعيد عضو لجنة الثقافة المركزية بالحزب.

رحب اللواء طارق نصير برئيس وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة تشوتشيانغشان موجها الشكر لباولي تشانغ السفير الصيني بالقاهرة على دعوته لهذا للقاء مع الوفد الصيني رفيع المستوى

عمق التعاون المشترك بين الصين ومصر

وشدد طارق نصير على عمق التعاون المشترك بين الصين وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد عهده ازدهارا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نصير إن عنوان هذا اللقاء الهام «حوار الأهرامات وسور الصين» يدل على مدى عمق الحضارتين المصرية والصينية في خدمة الإنسانية جميعا والنهوض بشعوب العالم.

وأضاف أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي يعمل على التنسيق والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني الذي تمثل تجربته في قيادة دولة الصين تجربة فريدة من نوعها علي كافة الأصعدة.

بروتوكول تعاون مع الحزب الشيوعي الصيني

ونوه إلى أن حماة الوطن يعمل على إعداد بروتوكول مع الحزب الشيوعي الصيني في العديد من المجالات لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين حيث إن الحزب لديه تجربة مجتمعية من خلال مراكز الأمل المنتشرة في كافة المحافظات للتدريب علي الحرف اليدوية والتراثية والمشاركة المجتمعية للتمكين الاقتصادي للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح أن الحزب يؤمن بالمثل الصيني بدلا من إعطائي السمكة علمني كيف أصطادها حتى يكون المواطن قادرا على العطاء والبناء والانتماء لوطنه.

وأشار إلأى أن المرحلة القادمة سوف تشهد عدة لقاءات لتبادل الرؤى والتنسيق بين حزب حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني في إطار آلية تضيع دائما الوطن والمواطن نصب عينيها وتنتصر دائما لمصالح الوطن واستقراره ودعم تحركات القيادة السياسية في الوصول إلى الجمهورية الجديدة.