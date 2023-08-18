سعر الدولار اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-8-2023 بمختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار بمختلف البنوك وفقاً لما تم إعلانه على مواقعها الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع ، وللشراء 30.85 جنيه.